Із Івано-Франківська розпочалась Всеукраїнська пластова акція «Вчимо історію разом!».

Як передає кореспондент УНІАН, 12 травня в центрі міста на вулиці Незалежності відомі франківці разом з пластунами склали великий пазл із зображенням українського війська різних століть. Складали кількаметрову мозаїку з понад 130 фігурних частин, окрім пластунів, письменники Юрій АНДРУХОВИЧ та Тарас ПРОХАСЬКО, лідер гурту «Гринджоли» - Роман КАЛИН, засновник «Перкалаби» Ярема СТЕЦИК, музиканти гуртів «Фліт», «Хвилю тримай» та «Кораллі».

Учасники акції заохочували перехожих приєднуватися до участі, розповсюджуючи листівки. Особливо зацікавлення було у дітей, які радо долучалися до процесу складання мозаїки.

Цей пластовий проект має назву «Вчимо історію разом!», завданням якого є у ігровій формі зацікавити звичайних перехожих та дітей до вивчення української історії, зокрема славних українських військових традицій.

В ілюстрації великої мозаїки використані зображення вояків Київської Русі, Запорізької Січі, Карпатського опришка, Січового Стрільця, вояка Української Народної Республіки, Української галицької армії, Карпатської Січі, солдата радянської та Української повстанської армії. Для виховного моменту підростаючого покоління всі ілюстрації підписані роками діяльності кожного війська.

Проект «Вчимо історію разом!» є Всеукраїнської акцією. Цей масштабний захід розпочнеться саме з Івано-Франківська, адже тут діє один з найбільш потужних осередків Пласту. Після Івано-Франківська пазл поїде в інші обласні центри та міста України, де є пластові частини.