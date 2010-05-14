Янукович: у мене підготовлена довідка

Адміністрація Януковича не втручається в роботу засобів масової інформації. Про це він заявив в інтерв`ю Бі-бі-сі, коментуючи заяви "Репортерів без кордонів" щодо спроб встановити контроль над ЗМІ в Україні.

- Ваші критики говорять, що ви стаєте все більш авторитарним, - запитав оглядач британської телекорпорації. - По-перше, переслідування опозиції, як ми це бачимо на прикладі Тимошенко. По-друге, зменшується свобода преси. Преса, яка була дуже вільною у цій країні, зараз скаржиться на те, що є спроби встановити над нею контроль...

- Ці звинувачення висуває опозиція. Якщо в неї є будь-які докази цього, вона може використати свої можливості і звернутися до суду, - відповів Янукович.

- Але це не опозиція, це "Репортери без кордонів"… - наполягав журналіст.

- Я читав ці листи, я хочу сказати, що я дав доручення працівникам, які займаються питаннями контактів з засобами масової інформації. У мене підготовлена довідка, яка виключає будь-яке втручання з боку адміністрації президента або моїх працівників в роботу засобів масової інформації. Таких фактів не існує, це неправда. Я про це неодноразово казав. Це намагання опозиції звинувачувати мене в тому, що є утиски свободи слова в Україні. Насправді цього немає. Я хотів би, щоб ви показали мені журналіста чи головного редактора будь-якого видавництва, який би підтвердив цей факт. Покажіть мені! Є певні внутрішні протиріччя на рівні адміністрації тих чи інших видавництв, каналів чи друкованих засобів масової інформації, приватних, в які ні я, ні мої робітники не мають права ніяк втручатися і регулювати між ними стосунки. Це не наша справа, бо це було б, навпаки, втручання, і я цього ніколи не буду роботи.