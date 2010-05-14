Незалежна медіа профспілка застерігає перед виникненням в Україні державної монополії медіа-ресурсів і не виключає можливість оголошення журналістами страйку.

Україні загрожує владна монополізація ЗМІ, вважає голова Незалежної медіа-профспілки Роман Скрипін. На його думку, це пов`язано з тим, що в бізнесменів, наближених до влади, нині зосереджені найбільші українські медіа-ресурси. Скрипін стверджує, що журналістські матеріали цензурують за вказівкою власників українських медіа холдингів. «Можливо відбувалися розмови з медіа-власниками, які мають свої інтереси при чинній владі, про те, якщо ви хочете зберегти свій бізнес, не лише медійний, то вам треба трішки прикрити рота стосовно дій чинної влади», - сказав Скрипін в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

Голова незалежної медіа профспілки не погоджується, що тема цензури в засобах масової інформації зараз вигідна опозиції й журналістів використовують у політичній грі: «Не можна сказати, що журналістів використовує опозиція. Журналістів уже не можливо використати з такою метою. Більшість з них критично налаштовані як до влади, так і до опозиції».

Скрипін наголосив, що про всі факти утиску журналістів в Україні Незалежна медіа-профспілка інформує Міжнародну федерацію журналістів та журналістські правозахисні організації в Євросоюзі та США. Голова Незалежної медіа-профспілки зазначив, що якщо ситуація з цензурою в Україні не зміниться, то журналісти готові ініціювати парламентські слухання з цього питання та вийти на страйк.

Водночас представники влади відкидають закиди стосовно тиску на журналістів. Так, заступниця голови адміністрації президента України Ганна Герман запевняє, що влада жодним чином не втручається в роботу засобів масової інформації