Банкіри розкажуть, коли відновиться кредитування. Круглий стіл у Києві
18 травня 2010 року тижневик «Коментарі:» проведе круглий стіл «Коли відновиться кредитування?».
В ході круглого столу будуть обговорені такі питання:
— можливості відновлення банківського кредитування юридичних осіб в 2010 році;
— перспективи кредитування малого і середнього бізнесу;
— посткризові кредитні продукти і нові умови кредитування корпоративних клієнтів;
— зміни в законодавчій базі, необхідні для активізації кредитування економіки.
До участі у круглому столі запрошені провідні експерти банківської сфери.
Зокрема згоду на участь у круглому столі надали:
1. Олексій Волчков, заступник голови правління банку ПУМБ
2. Олексій Саливон, директор департаменту розвитку малого і середнього бізнесу Universal Bank
3. Ігор Лебединець - член правління Universal Bank
4. Наталя Лаврик, начальник департаменту кредитних операцій VAB Банка
5. Лариса Бондарєва, директор департаменту розвитку корпоративного бізнесу «Індекс-банка».
6. Дмитро Мусієнко, член правління Піреус Банку в Україні;
7. Олексій Стешенко, директор департаменту корпоративного бізнесу Піреус Банка в Україні.
8. Владислав Байрака, голова правління банку Кіпру.
Модератор дискусії: головний редактор тижневика «Коментарі:» Вадим Денисенко.
Круглий стіл буде проведено 18 травня за адресою: Київ, вул. Жилянська, 12-а, конференц-зала медіа-холдингу «Еволюшен медіа». Початок об 11.00.
Акредитація обов’язкова.
тел.: 201-43-01, Наталя Прач, Святослав Яринич.
Ел.пошта n.prach@comments.ua