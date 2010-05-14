Банкіри розкажуть, коли відновиться кредитування. Круглий стіл у Києві

18 травня 2010 року тижневик «Коментарі:» проведе круглий стіл «Коли відновиться кредитування?». В ході круглого столу будуть обговорені такі питання: — можливості відновлення банківського кредитування юридичних осіб в 2010 році; — перспективи кредитування малого і середнього бізнесу; — посткризові кредитні продукти і нові умови кредитування корпоративних клієнтів; — зміни в законодавчій базі, необхідні для активізації кредитування економіки. До участі у круглому столі запрошені провідні експерти банківської сфери. Зокрема згоду на участь у круглому столі надали: 1. Олексій Волчков, заступник голови правління банку ПУМБ 2. Олексій Саливон, директор департаменту розвитку малого і середнього бізнесу Universal Bank 3. Ігор Лебединець - член правління Universal Bank 4. Наталя Лаврик, начальник департаменту кредитних операцій VAB Банка 5. Лариса Бондарєва, директор департаменту розвитку корпоративного бізнесу «Індекс-банка». 6. Дмитро Мусієнко, член правління Піреус Банку в Україні; 7. Олексій Стешенко, директор департаменту корпоративного бізнесу Піреус Банка в Україні. 8. Владислав Байрака, голова правління банку Кіпру. Модератор дискусії: головний редактор тижневика «Коментарі:» Вадим Денисенко. Круглий стіл буде проведено 18 травня за адресою: Київ, вул. Жилянська, 12-а, конференц-зала медіа-холдингу «Еволюшен медіа». Початок об 11.00. Акредитація обов’язкова. тел.: 201-43-01, Наталя Прач, Святослав Яринич. Ел.пошта n.prach@comments.ua

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