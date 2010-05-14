Банкіри розкажуть, коли відновиться кредитування. Круглий стіл у Києві

18:02, 14 травня 2010
Суспільство
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18 травня 2010 року тижневик «Коментарі:» проведе круглий стіл «Коли відновиться кредитування?». 

В ході круглого столу будуть обговорені такі питання:

— можливості відновлення банківського кредитування юридичних осіб в 2010 році;

— перспективи кредитування малого і середнього бізнесу;

— посткризові кредитні продукти і нові умови кредитування корпоративних клієнтів; 

— зміни в законодавчій базі, необхідні для активізації кредитування економіки.

 

До участі у круглому столі запрошені провідні експерти банківської сфери.

Зокрема згоду на участь у круглому столі надали:

1. Олексій Волчков, заступник голови правління банку ПУМБ

2. Олексій Саливон,  директор департаменту розвитку малого і середнього бізнесу Universal Bank

3. Ігор Лебединець - член правління Universal Bank

4. Наталя Лаврик, начальник департаменту кредитних операцій VAB Банка

5. Лариса Бондарєва, директор департаменту розвитку корпоративного бізнесу «Індекс-банка».

6.  Дмитро Мусієнко, член правління Піреус Банку в Україні;

7. Олексій Стешенко, директор департаменту корпоративного бізнесу  Піреус Банка в Україні.

8. Владислав Байрака, голова правління банку Кіпру.

Модератор дискусії: головний редактор тижневика «Коментарі:» Вадим Денисенко.

Круглий стіл буде проведено 18 травня за адресою: Київ, вул. Жилянська, 12-а, конференц-зала медіа-холдингу «Еволюшен медіа». Початок об 11.00.

Акредитація обов’язкова.

тел.: 201-43-01,  Наталя Прач,  Святослав Яринич.

Ел.пошта n.prach@comments.ua

 

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