У Феодосії торгували наркотиками під виглядом боротьби із СНІДом

У Феодосії співробітники міліції затримали сімейну пару, яка торгувала наркотиками під виглядом боротьби зі СНІДом.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю кримської міліції, раніше судимий 39-річний феодосієць і його 27-річна дружина організували добродійну громадську організацію по боротьбі зі СНІДом, штатною чисельністю з двох осіб.

Порушено кримінальну справу за ст. 307 ч. 2 Кримінального кодексу України за незаконне виробництво й збут наркотичних засобів, здійснені повторно й групою осіб.

У ході проведення санкціонованого судом обшуку в наркоторговців було вилучено наркотичні засоби на суму близько 13 тис. грн.: 40 мл опію, опій екстракційний (15 чеків), вагою 15 г. Також співробітники міліції вилучили 1792 грн., дві пластикові банківські картки й чотири мобільні телефони.

Встановлено, що сімейна пара надавала свою квартиру для вживання придбаних у них наркотиків.

Наразі вирішується питання про порушення стосовно наркоторговців ще однієї кримінальної справи за ст. 317 ч. 2 за організацію місць для незаконного вживання, виготовлення наркотичних засобів.