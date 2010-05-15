У неділю в Україні дощитиме

Завтра, 16 травня, в Україні очікується дощова погода.

Як повідомили УНІАН в українському гідрометцентрі, зокрема, в західних, Вінницькій, а вдень і в Житомирській та Київській областях пройдуть сильні дощі, в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті дуже сильні дощі; на решті території місцями короткочасний дощ (на сході вночі без опадів). В Україні місцями грози, подекуди град. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°; вдень у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській області 14-20°, на решті території 20-25°, у Криму до 28°; в Карпатах впродовж доби 3-8° тепла.

У Києві та Київській області хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, вдень сильний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 15-20°; у Києві вночі 13-15°, вдень - 17-19°.

Сьогодні, 15 травня, температура води в Чорному та Азовському морях 15-18°, в районі Геничеська 20°; в Дніпрі біля Києва 19°.