У Полтаві з вікна дитячої лікарні випала 4-річна дитина

У Полтаві з вікна 2-го поверху обласної дитячої лікарні випала 4-річна дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Головному управлінні МНС України в Полтавській області.

За їх даними, дитина випала з вікна палати вранці 15 травня. На підвіконня її поставила мати, щоб дитина подихала повітрям. Дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала, і дитина випала. Дитина одержала черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій тулубу.

Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення міської дитячої лікарні.

Стан дитини - стабільно тяжкий. Проводиться розслідування інциденту.