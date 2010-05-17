За «Золоту підкову Черкащини» порушено 14 кримінальних справ

Правоохоронні органи Черкаської області порушили 14 кримінальних справ за фактами розтрати бюджетних коштів, виділених на фінансування робіт за державною програмою «Золота підкова Черкащини».

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управління МВС України в Черкаській області Валерій ДЕРНОВИЙ, зараз фахівці відслідковують кожну витрачену гривню і те, що за неї зроблено чи придбано. За його словами, як показали попередні результати перевірки, майже всі кошториси робіт в рамках цієї програми були завищеними, фактично, кошти просто розкрадались із бюджету.

Замовником на виконання програми визначено Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації. Зараз вивчається участь посадових осіб, причетних до розкрадання коштів, які укладали підрядні договори з одним з акціонерних товариств на проектування та виконання ремонтно-реставраційних робіт на об`єктах Корсунь-Шевченківського державного заповідника, який входить до цієї програми. На виконання умов договору Управління культури Черкаської ОДА перерахувало 1,5 млн. грн., обсяги виконаних робіт було завищено на майже 400 тис. грн., тобто, робота фактично не виконувалась, а гроші – вкрадені, стверджує В.ДЕРНОВИЙ

Інший об`єкт «Золотої підкови» - реконструкція та реставрація «Будинку-музею Т.Г. Шевченка» в місті Канів. Там, зазначив начальник обласної міліції, за 2009 рік повинні були освоїти коштів майже на 19 млн. грн. Освоєно було 12 млн. грн. Тепер вже службові особи Управління капітального будівництва укладали договори підряду та згідно з актами виконаних робіт перерахували абсолютно безпідставно близько 500 тис. грн., які фактично вкрадені з бюджету. За обома цими фактами вже порушено кримінальні справи.

Крім того, як поінформував В.ДЕРНОВИЙ, на сьогодні разом з фахівцями КРУ оперативні служби проводять перевірки на інших об`єктах. Так, вже встановлено, що на ремонтних роботах в резиденції Б.Хмельницького в селі Суботові Чигиринського району Черкаської області завищено обсяги робіт на 2 млн. грн., на ремонті центральної районної лікарні в селі Червона Слобода завищено обсяги робіт на 2 млн. 600 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнав таким, що втратив чинність, указ № 28 від 15 січня 2010 року «Про додаткові заходи щодо відродження та розвитку історичних і культурних центрів Черкащини».