Бойко каже, що в модернізацію ГТС цього року треба вкласти $600 мільйонів

Сума, необхідна для модернізації газотранспортної системи України поточного року, становить 600 млн. доларів.

Про це УНІАН заявив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО у відповідь на прохання уточнити заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, зроблену минулого тижня про те, що для модернізації ГТС необхідно саме 600 млн. доларів.

«600 млн. доларів – це та сума, яка необхідна на модернізацію поточного року. Нагадаємо, що днями в інтерв`ю «Эхо Москвы» В.ЯНУКОВИЧ сказав, що треба 600 млн. При цьому він не уточнив, на який термін необхідна ця сума.

Разом із цим, згідно з розрахунками, проведеним Україною спільно з міжнародними фінансовими організаціями, мінімальна сума для модернізації ГТС становить 2,5-3 млрд. доларів.

Як повідомляв УНІАН, експерт із енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що заява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що для модернізації української ГТС необхідно 600 млн. дол., свідчить про те, що на сьогоднішній день йдеться не про модернізацію транзитних потужностей, а лише про покращення стану внутрішніх розподільних систем.

Наша влада чудово розуміє плани Росії. Й саме тому, мабуть, Президент ЯНУКОВИЧ недавно сказав, що модернізація ГТС коштуватиме 600 млн. дол., тоді як повноцінна модернізація ГТС зі збереженням усіх її функцій, зокрема транзитної, була оцінена в 2009 році за участю і європейських, і російських фахівців у 2,5-3 млрд. дол. За 600 млн. дол. можна хіба що замінити труби, які забезпечуватимуть поставки на внутрішньому ринку, що й потрібно «Газпрому», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, сучасного економного газоперекачувального обладнання, вимірювальної техніки, газовимірювальних станцій і т.п. за ці гроші не встановиш.