Без санкції Азарова ціни на залізничні квитки не підвищаться

Міністерство транспорту та зв`язку України має намір винести на розгляд Кабінету міністрів питання збитковості пасажирських залізничних перевезень, але підвищувати тарифи поки не має наміру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив на прес-конференції міністр транспорту та зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

«Серйозна проблема, яку ми підніматимемо на Кабінеті міністрів, – це збитки від пасажирських перевезень. У всіх країнах, де я був, - Казахстані, Білорусі, Росії – це питання дотацій, воно вирішено. Це питання вирішуватиметься найближчим часом», - сказав міністр.

Водночас, він уточнив, що тарифи на проїзд у поїздах не підвищуватимуть найближчим часом.

«Ми поки що не розглядаємо питання підвищення тарифів, і найближчим часом, у короткостроковій перспективі, цього не буде. Але ми поставимо перед Кабміном це питання», - сказав він. За словами міністра, це непросте рішення, і Мінтранс не вирішуватиме питання підвищення тарифів сам, без участі уряду.