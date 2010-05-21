Донецький суд узявся за справу про звання Героя України для Береста

Донецький окружний адміністративний суд вчора прийняв до провадження позов про скасування і визнання недійсним Указу Президента України від 6 травня 2005 року про присвоєння Олексію Бересту, який брав участь у встановленні прапора над Рейхстагом в 1945 році, звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, позов було подано 6 квітня 2010 року донецьким студентом Артуром ШЕВЦОВИМ, активістом ВО «Свобода». Позивач наполягає на тому, що Президент України не мав права присвоювати О.Бересту звання Героя України, оскільки той не був громадянином України. Водночас, А.ШЕВЦОВ заявляє, що претензій до О.Береста не має і подав позов «для встановлення конституційного порядку».

Суд ухвалив залучити до судових слухань доньку О.Береста як третю сторону.

У запереченнях, представлених суду, представник відповідача - екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА Ольга ЧЕТВЕРІКОВА зазначила, що позовні вимоги є необгрунтованими і не підлягають задоволенню на тій підставі, що згідно з ч 2. ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України для подачі позову відводиться річний термін. Цей термін був позивачем порушений, оскільки оскаржуваний указ було видано 6 травня 2005 року, а позов подано 6 квітня 2010 року. Сторона відповідача в запереченнях наполягає, що з згідно ч 1. ст. 100 Кодексу адміністративного судочинства України пропуск терміну звернення до адмінсуду є підставою для відмови в задоволенні адміністративного позову.

У свою чергу А.ШЕВЦОВ і його представники відзначили, що позивач 1990 року народження і на момент оголошення указу був неповнолітнім, тому не мав законної можливості вчасно подати позов.

«У 2005 році мені заважало те, що на момент указу Президента мені було лише 14 років, і за законом України я не був дієздатним, тобто не міг подати цю заяву. Тепер, коли я є повнолітнім, я поміркував і вирішив, що це інтерес всіх громадян, які стоять на позиції того, що закон понад усе», - пояснив своє рішення А.ШЕВЦОВ. При цьому він додав: «Якщо є закон, то він має бути один для всіх. Якщо, наприклад, у одних людей, яких нагородили посмертно, нагороди відбирають, то або відбирайте у всіх, або не відбирайте ні в кого. Має бути справедливість. Закон перш за все».