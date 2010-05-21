Азаров: Україна надасть допомогу Таджикистану

Україна має намір надати допомоги потерпілому від стихії Таджикистану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Ради глав урядів країн - членів Співдружності Незалежних Держав.

«В середу на засіданні уряду України ми ухвалимо рішення про надання допомоги Таджикистану», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також висловив співчуття прем`єр-міністру Таджикистану Акілу АКІЛОВУ у зв`язку із загибеллю людей в результаті стихійного лиха.

За даними ЗМІ, з початку 2010 року у результаті землетрусу і повеней Таджикистану завдано значних збитків. Від стихійного лиха потерпіло більш як 20 міст і районів республіки. За офіційними даними, в результаті стихії загинули 40 осіб, 33 особи пропало безвісти, а число тих, хто одержав поранення і каліцтва, перевищило 300 осіб.

За попередніми даними, сума збитків, завданих стихією, вже перевищила 100 млн. дол.