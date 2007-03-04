Черновецький змінив порядок компенсації за ЖКГ

Голова Київської міськдержадміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про внесення змін до порядку надання часткових компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, розпорядження “Про затвердження змін до Порядку надання часткових компенсацій населенню міста Києва на оплату житлово-комунальних послуг в умовах запровадження економічно обгрунтованих цін та тарифів на житлово-комунальні послуги” підписано на виконання постанови Кабінету міністрів України.

Документом передбачено, що часткові компенсації будуть надаватися тим громадянам, у яких оплата житлово-комунальних послуг перевищує 15% середньомісячного сукупного доходу, а також 10% сукупного доходу сімей, у складі яких є діти, інваліди першої або другої групи.

Крим того, часткові компенсації одержать родини, середньомісячний сукупний дохід у яких не перевищує 50% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, та якщо у житловому приміщенні чи будинку зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни.