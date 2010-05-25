У день випускних вечорів міліція організує посилені чергування

У Донецьку для підтримання громадського порядку 28 травня – в день випускних вечорів – міліція організує посилені чергування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, про це сьогодні на прес-конференції заявив Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО.

За його словами, 27 травня в усіх школах міста відбудеться свято «Останнього дзвоника», а 28 травня усі школи Донецька проводитимуть випускні вечори. Свято триватиме до 22.00.

«Для підтримання громадського порядку в місті з боку управління внутрішніх справ будуть організовані спеціальні посилені чергування у центральних частинах міста: там, де випускники зазвичай полюбляють зустрічати світанок», - сказав О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Також прес-служба міськради із посиланням на міське управління освіти повідомляє, що в Донецьку у цьому навчальному році загальноосвітню школу закінчили 5 тис. 907 учнів, із них 273 (або 4,62%) випускники - із золотими і 63 (або 1,07%) - зі срібними медалями.