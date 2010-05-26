Томенко просить генпрокурора вивчити ситуацію в Черкасах

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення до Генеральної прокуратури з проханням вивчити ситуацію з відкриттям ресторану та зведенням виносної тераси у будівлі, що пам’яткою архітектури Черкас.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, у зверненні, зокрема, йдеться про те, що громадськість Черкащини та місцеві ЗМІ неодноразово піднімали питання законності відкриття ресторану «Боттічеллі» та спорудження його виносної тераси у приміщенні історико-архітектурної пам’ятки ХІХ ст. Будівля, розташована на вулиці Хрещатик у Черкасах і спроектована архітектором Владиславом Городецьким наприкінці ХІХ століття, належить до пам’яток архітектури місцевого значення і перебуває в обласній комунальній власності.

М.ТОМЕНКО зазначив, що в стінах будівлі розміщена редакція газети «Черкаський край», меморіальний музей визначного українського поета та громадського діяча Василя Симоненка, який свого часу працював у цій редакції, а також обласна організація Спілки журналістів України.

Водночас, минулого року перший поверх будівлі, всупереч законодавству, опинився у приватній власності і там відкрито ресторан «Боттічеллі».

Заступник голови ВР зауважив, що, неважаючи на те, що даний будинок є пам’яткою архітектури і здійснювати перепланування в ньому заборонено, новому власнику вдалося отримати дозвіл на перепланування і впорядкування прилеглої території і в результаті в будинку були знесені внутрішні стіни та зроблено ще один вихід.

За словами М.ТОМЕНКА, у квітні ц.р. на тротуарі перед рестораном почалося спорудження колон виносної літньої тераси, яка фактично перегородила весь тротуар перед будинком, що не лише псує і закриває фасад історичної будівлі, а й ставить питання безпеки пішоходів, оскільки їм доводиться оминати каркас виносної тераси по проїжджій частині.

Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, найбільше обурення громадськості та працівників редакції газети «Черкаський край» викликає те, що колона тераси розташована впритул до нововстановленого до 75-річного ювілею барельєфа Василю Симоненку. «Це єдине місце, де можна відвідати кабінет, в якому працював Василь Симоненко, і лише в січні цього року, до ювілею поета, на ньому (будинку) було встановлено барельєф та викарбовано його безсмертні слова. Нині ж впритул до обличчя поета розмістилася тераса ресторану і незабаром будуть лунати тости та ресторанні співи», - заявив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також зазначив, що для встановлення малих архітектурних форм у будівлях, які знаходиться у обласній комунальній власності, за законодавством необхідно отримати відповідні погодження, які, за повідомленнями у місцевих ЗМІ, отримані не були.

Зважаючи на резонансність такої події, заступник голови ВР попросив генерального прокурора дати доручення детально вивчити ситуацію з законністю відкриття ресторану та зведення виносної тераси в пам’ятці архітектури міста Черкаси.