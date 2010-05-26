У Азарова вирішили відправити до Криму війська

У зв`язку з початком курортного сезону кримська міліція буде посилена за рахунок підрозділів Внутрішніх військ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов під час прямої лінії газети "Факти".

"З початком курортного сезону до Криму приїжджає безліч гостей. Щоб посилити охорону громадського порядку і забезпечити захист прав громадян вже підписаний наказ по міністерству, згідно з яким в Крим направляються підрозділи Внутрішніх військ", - сказав він.

"На жаль, далеко не всі їдуть на півострів тільки відпочити. Деякі - зі злочинною метою. Тому ми і посилюємо кримську міліцію за рахунок Внутрішніх військ", - зазначив міністр.

Крім того, Могильов заявив: "Показники роботи (міліції) повинні бути орієнтовані на те, щоб людина була зацікавлена у прийомі заяв. Наприклад, щоб вважалося, що чим більше заяв, тим краще працює міліція".

"Це простимулює людей приймати заяви. Можливо таке? Можливо. До цього критерій був таким: чим менше злочинів, тим краще працює міліція", - сказав він.

"Зараз за фактом нереєстрації злочинів будуть слідувати найжорсткіші покарання - як відносно тих, хто не відреагував, так і відносно їхніх начальників", - підкреслив Могильов.

Також він зазначив, що питання про підвищення заробітної плати міліціонерам буде вирішено "як тільки у нас "задихає" нормально економіка".

"Я ставлю таке завдання - щоб зарплата сержанта міліції, постового, була як мінімум не нижче, ніж середня по місту, в якому він працює. Тобто, якщо середня зарплата по Києву зараз десь 2800 гривень, така ж має бути й у міліціонера найнижчої ланки", - сказав міністр.

Українська правда