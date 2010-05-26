ФДМУ збирається продати Укртелеком уже в серпні

Фонд державного майна України планує оголосити приватизаційний конкурс з продажу 92,79% держпакета акцій ВАТ “Укртелеком” у серпні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, ним уже підписаний наказ про оголошення конкурсу з продажу “Укртелекому” в серпні.

О.РЯБЧЕНКО повідомив, що саме серпень є оптимальним часом оголошення конкурсу для того, щоб встигнути одержати до кінця року до бюджету кошти від продажу цього телекомунікаційного підприємства.

У той же час, за його словами, на сьогодні цей держпакет компанії ще знаходиться в управлінні Міністерства транспорту і зв`язку. За інформацією голови ФДМУ, Кабінет міністрів України найближчим часом розгляне питання про передачу держпакета акцій “Укртелекому” для подальшого продажу Фонду держмайна.

Як повідомив О.РЯБЧЕНКО, на сьогодні вартість запланованого до продажу пакета акцій «Укртелекому» становить 9 млрд. грн., проте, зазначив він, в останні місяці спостерігається тенденція до підвищення ціни його акцій. Таким чином, за оцінкою О.РЯБЧЕНКА, на момент продажу пакета його реалізаційна вартість може скласти близько 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу в Інтернет – понад 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв`язку – понад 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році зріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і склав 8,4 млрд. грн.