Міліція встановила осіб, причетних до жорстокого побиття редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА.

Про це УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, цю інформацію оприлюднив на прес-конференції начальник УМВС України в Івано-Франківській області генерал-майор міліції Василь ВАРЦАБА. Головний міліціонер області повідомив, що одного із зловмисників - 24-річного раніше тричі засудженого уродженця міста Коломиї - взято під варту. Оперативники також встановили особу іншого співучасника злочину і зараз проводять активні заходи із затримання 36-річного жителя Коломиї.

Під час проведення слідчих дій потерпілий журналіст упізнав у затриманому нападника.

Керівник прикарпатської міліції також повідомив, що над розкриттям цього злочину працювала спеціально створена оперативно-слідча група з числа найдосвідченіших працівників обласного управління та Коломийського міськвідділу міліції. З’ясовано, що зловмисники скоїли злочин з корисливою метою, маючи намір заволодіти особистим майном потерпілого (мобільним телефоном - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 березня ц.р. було скоєно напад на члена правління обласної організації Національної спілки журналістів України, головного редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА. Група невідомих побила редактора, коли той повертався з роботи додому неподалік будинку, де він проживає. Журналіст потрапив до лікарні із черепно-мозковою травмою та численними переломами.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України – «умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб». Ведеться розслідування.

Після жорстоко побиття редактора газети «Коломийський вісник» представники ЗМІ Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей та міста Києва ініціювали створення Комітету захисту українських журналістів. У зверненні на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА члени комітету заявляли, що напад на В.ДЕМ’ЯНІВА було скоєно через професійну діяльність.