Білорусь продовжить завозити нафту з Венесуели через Одесу

Україна і Білорусь досягли домовленостей, що дозволяють продовжити поставки венесуельської нафти для переробки на НПЗ Білорусі через порт Одеси.

Як повідомило УНІАН джерело в уряді України, відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі перших віце-прем`єр-міністрів України і Білорусі Андрія КЛЮЄВА і Володимира СЕМАШКА 29 травня у Гомелі.

«Білорусь продовжить поставки нафти транзитом через Україну. Поточного року транзит становитиме до 4 млн. тонн, а наступного року планується вийти на обсяг у 10 млн. тонн. Нафта йтиме через порт Одеси», - сказав співбесідник агентства.

При цьому джерело не уточнило, який тариф діятиме при транспортуванні нафти залізничним транспортом по території України.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь планували до червня узгодити тариф на транзит нафти залізничним транспортом по території України.

Як заявляв на початку травня міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО, тариф на транзит першої партії нафти у розмірі 80 тис. тонн, яка прийшла в порт Одеси з Венесуели, становив 0,27 дол. за 10 тонно-кілометрів, що відповідає тарифу, який діє в Росії, і на 30% вищий за внутрішній тариф в Україні.

Водночас Білорусь наполягала на зниженні тарифу і вела переговори з Литвою про можливість поставок нафти через порт Клайпеди.