Борис Пенчук просив не афішувати, що вийшов з в'язниці

Видавець книги «Донецька мафія» Борис ПЕНЧУК звільнений умовно-достроково з тюремного ув’язнення.

Цей факт телефоном підтвердив кореспондентові УНІАН Олександр ДАНИЛЮК, колишній адвокат Б.ПЕНЧУКА.

«Я знаю точно, що ПЕНЧУК просив цю інформацію (про його звільнення – УНІАН) не поширювати», - сказав О.ДАНИЛЮК.

Проте при цьому він додав, що коли ця інформація вже була озвучена колегами-адвокатами, він може її підтвердити. «Але якщо вже така інформація пройшла, то я можу вам сказати, що його справді випустили – умовно-достроково звільнили з огляду на те, що він (Б. ПЕНЧУК) вже відбув половину покарання», - заявив екс-адвокат.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торгового центру «Білий лебідь», звинуватив Бориса КОЛЕСНІКОВА, на той час голову Донецької облради у вимаганні акцій «Білого лебедя». У результаті проти Б.КОЛЕСНІКОВА була порушена кримінальна справа, він був затриманий і 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВ був звільнений з-під варти, і кримінальна справа проти нього була закрита «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, у квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство - «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлено Генеральною прокуратурою, а у жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана у Ворошилівський районний суд Донецька.

2 березня 2009 року Ворошилівським районним судом Донецька Б.ПЕНЧУК був засуджений за двома статтями Кримінального кодексу України - за ст. 189 ч.4 - «здирництво», яка передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна і за ст. 383 ч.2 - «завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину», яка передбачає обмеження волі строком від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. За ст. 189 ч.4 засуджений отримав 8 років позбавлення волі, за ст. 382 ч.2 - 5 років позбавлення волі, таким чином, загальний термін - 8 років позбавлення волі.

Апеляційний суд Донецької області 29 квітня 2009 року скоротив йому термін до шести років, після чого Б.ПЕНЧУК звернувся до Верховного суду.

Після скасування Верховним судом вироку за статтею «здирництво» в силі залишився вирок Б.ПЕНЧУКУ за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину», за яким він отримав 4 роки.