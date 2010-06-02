Справа про «викрадення» колишнього головбуха ПГЗК має замовний характер?

Кримінальна справа, порушена Криворізьким УМВС стосовно нібито викрадення колишнього головного бухгалтера ВАТ “Південний гірниячо-збагачувальний комбінат” (ПГЗК) Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ носить відверто замовний характер. Про це, зокрема, йдеться у відкритому зверненні Громадського Комітету національної безпеки України до Президента України, генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції та інших посадових осіб.

Як відзначається у документі, причиною звернення стала скарга адвоката Ігоря ГОЛОВКА, в якій він виклав події, пов’язані із протиправним затриманням правоохоронцями Н.КОЗЛОВСЬКОЇ та її охоронців Єгора БОГОМОЛОВА, Володимира СЕРГЄЄВА, Леоніда ПОЛЯКОВА та Василя ДОЛИНА.

“Проаналізувавши скаргу І.ГОЛОВКА, та ретельно вивчивши інформацію, яку нам вдалося зібрати з інших джерел, ми дійшли наступного висновку – начальник Криворізького міськвідділу УМВС України в Дніпропетровській області Сергій ШМАТОВ, старший слідчий по ГУ МВС України в Дніпропетровській області Валерій ЦИМБАЛЕНКО, начальник відділу слідчого управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області Геннадій СОЛДАТЕНКО, заступник начальника слідчого управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області Геннадій РУДЕНКО вчинили злочин, передбачений ст.146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі, передбачений ст. 366 КК України – фальсифікація документів, ст. 371 КК України – завідомо незаконне затримання. Крім того, вказані особи порушують норми Загальної декларації про права людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також Конституції України”, - відзначається у тексті звернення Комітету.

Як доказ цього твердження Комітет нагадує ситуацію, що склалася навколо колишнього головбуха ПГЗК. “Між Н.КОЗЛОВСЬКОЮ, яка 30 квітня 2010 року була в примусовому порядку звільнена з посади головного бухгалтера ПГЗК, та з приватною охоронною фірмою 1 травня 2010 було укладено договір про надання послуг з її особистої охорони. 8 травня 2010 року Н.КОЗЛОВСЬКА, її чоловік та донька, водій та четверо охоронців були затримані працівниками відділу міліції в Кривому Розі за особистою вказівкою начальника Криворізького міськвідділу ГУ МВС С.ШМАТОВА. На час затримання в міліції не було жодної кримінальної справи, за якою можливо було б затримувати Н.КОЗЛОВСЬКУ та її охоронців, не було ніякої заяви про якісь протиправні дії, що обумовлювало б затримання”, - підкреслюється у зверненні.

За даними Комітету, протягом ночі з 8 на 9 травня 2010 року тривав допит Н.КОЗЛОВСЬКОЇ, що суперечить нормам кримінально-процесуального законодавства. “Такі дії міліції нагадують класичні методи роботи гестапо. Внаслідок суворого психологічного та фізичного тиску, Н.КОЗЛОВСЬКА, яка страждає на гіпертонічну хворобу, була вимушена підписати нав’язану їй працівниками міліції заяву про те, що нібито її викрали невідомі особи, причому цими невідомими особами дивним чином були визначені саме її охоронці. Внаслідок цього охоронці були затримані”, - повідомляє Комітет.

На думку првозахисників, цілком очевидним є те, що Н.КОЗЛОВСЬКА вимушена була надати завідомо неправдиве повідомлення про злочин, що передбачає відповідальність за ст. 383 КК України. “Зрозуміло, що працівники міліції, усвідомивши, що затримання ними Н.КОЗЛОВСЬКОЇ та її родини було протиправним, вирішили, як то кажуть, «призначити» відповідальних в особі охоронців”, - переконані члени Комітету.

В своєму зверненні Комітет робить висновок: “Працівники міліції незаконно захопили колишнього головного бухгалтера ПГЗК, але намагаються перекласти відповідальність за це порушення законодавства на невинних людей, а саме – охоронців Н.КОЗЛОВСЬКОЇ”.

Зважаючи на вищевказані обставини, Комітет звернувся до Президента України та інших посадових осіб з проханням вжити всіх можливих заходів, які сприятимуть припиненню беззаконня, притягненню відповідних посадових осіб МВС до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Сьогодні під стінами Дніпропетровської обласної прокуратури Громадський Комітет національної безпеки України проводить акцію потесту проти незаконного затримання міліцією колишнього головного бухгалтера ПГЗК Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ.