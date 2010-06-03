У Вінниці пройдуть читання до 200-річчя Пирогова

У Вінниці на базі Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова з 2 по 5 червня пройдуть IV Міжнародні Пироговські читання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, зазначивши, що “Пироговські читання” будуть проведені згідно з Указом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Про відзначення 200-річчя від дня народження Миколи Івановича Пирогова».

Крім того, у рамках заходів з метою вшанування пам’яті всесвітньо відомого лікаря та вченого, талановитого педагога і громадського діяча сьогодні у Вінниці пройде молебень у церкві-некрополі М.І.Пирогова та покладання квітів у склепі Миколи Пирогова. Також розпочне роботу ХХІІ з’їзд хірургів України.

За даними МОЗ, на ”Пироговські читання” прибули учасники із 24 країн світу. Окрім представників з країн СНД, у заході братимуть участь делегати зі США, Великої Британії, Сербії, Хорватії, Ізраїлю, Палестини, Франції, Нідерландів тощо.

***М.Пирогов народився 27 листопада 1810 року в Москві. Диплом лікаря отримав у 17 років. У 22 роки захистив докторську дисертацію.

Свій досвід М.Пирогов виклав в чотирьох класичних трудах, присвячених воєнно-польовій хірургії, котрі і лягли в основу системи всієї сучасної лікарської допомоги пораненим на полі бою. М.Пирогов перший в світі використав ефірний наркоз на війні.

М.Пирогов помер 23 листопада (5 грудня) 1881 року у Вінниці.

Основне значення діяльності М.Пирогова полягає в тому, що своєю працею він перетворив хірургію на науку, озброївши лікарів науково обґрунтованою методикою оперативного втручання.