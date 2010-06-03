Три етапи податкової реформи від Януковича

До кінця цього року планується доопрацювати і прийняти Податковий кодекс. Це передбачено Програмою економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», яку вчора схвалив Комітет з економічних реформ при Президенті України.

Згідно з програмою, реалізація податкової реформи проходитиме в три етапи. На першому етапі (до кінця 2010 р.) передбачається зближувати податковий і бухгалтерський облік, відшкодувати підприємствам борги з податку на додану вартість державними цінними паперами і, починаючи з 1 серпня, відшкодовувати ПДВ своєчасно.

На другому етапі (до кінця 2012 р.) планується скоротити кількість малоефективних податків і зборів, скоротити сферу застосування спрощеної системи оподаткування для суб`єктів малого підприємництва, запровадити єдиний соціальний внесок. А також ввести податок на майно, реформувати систему адміністрування податків, насамперед, ПДВ, і запровадити механізм екологічного оподаткування.

Третій етап реформування податкової системи (до кінця 2014 р.) припускає поетапне зниження податку на прибуток і перехід до системи платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу.

Серед необхідних кроків у процесі реформування податкової системи в програмі передбачається поступове підвищення ставки єдиного соціального внеску для найнятих робітників і зниження для роботодавців. Також у програмі вказана необхідність запровадити податкові канікули для малого бізнесу, проте не вказані терміни, коли це можливо зробити. Передбачається, окрім іншого, також відміна планів для податківців з мобілізації податкових платежів.

Для підвищення ефективності адміністрування податків, зокрема. для вирішення проблеми податкового шахрайства і затримок з відшкодуванням ПДВ, необхідно розширити повноваження податкової служби; ввести автоматизацію в органах Державної податкової служби для зниження витрат на адміністрування податкової системи; прийняти закритий список прав і зобов`язань платників податків і контролюючих органів з метою не допустити розширення прав одній і обмеження прав іншій стороні. Також пропонується запровадити прозору систему відповідальності податківців.

«Для забезпечення справедливості оподаткування необхідно скоротити податкові пільги», - наголошується в документі. Цю міру планується здійснити шляхом скорочення сфери застосування спрощеної системи оподаткування, приміром, шляхом перегляду критеріїв застосування такої системи, виключення з неї високорентабельних видів діяльності. Крім того, податкові пільги необхідно скоротити шляхом переходу до застосування загальної системи оподаткування податком на прибуток підприємств у сфері страхової діяльності, скорочення списку пільг щодо ПДВ.