Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають – по 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 2 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,6% відучора і сьогодні становить 9,63 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 9,82 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,74 грн./євро, з продажу – в межах 9,72-9,90 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 2 червня не змінився і сьогодні становить 0,2476/0,2575 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,96 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5% відучора і сьогодні становить 9,65 грн./євро, продажу – на 0,4% – до 9,80 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,74 грн./євро, з продажу – в межах 9,78-9,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 2 червня і сьогодні становить 0,2490/0,2582 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2560-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,98 грн., євро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,91/7,965 грн., євро – 9,48/9,80 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,909/7,954 грн., євро – 9,62/9,90 грн., рубль – 0,2420/0,2580 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 3 червня, становить: гривні до долара США – 7,9256, до євро – 9,683498, до російського рубля – 0,25411.