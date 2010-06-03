В Одеському порту викрали двох журналістів?

У Одеському порту представники однієї приватної компанії незаконно затримали знімальну групу інформаційного агентства «Міст-Одеса».

Як повідомляє ІА «Міст-Одеса»,сьогодні, 3 червня 2010 року, «представники приватної компанії «Н.» незаконно затримали знімальну групу інформагентства «Міст-Одеса», яка виконувала свої професійні обов`язки в Одеському порту. За інформацією редакції ІА «Міст-Одеса», сьогодні в Одеському порту мало відбутися рейдерське захоплення підприємства. Співробітники компанії "Н." із застосуванням сили відібрали у журналістів знімальну техніку і засоби зв`язку, після чого закрили журналістів ІА "Міст-Одеса" Олексія СИНИЛА і Володимира КРИЖАНІВСЬКОГО в невідомому приміщенні».

За інформацією інформагентства, на даний момент на місці подій знаходиться опергрупа Приморського РВВС м. Одеси, яку не пропускають на територію порту.

У зв`язку з інцидентом Київський Інститут Горшеніна та ІА «Міст-Одеса» звертаються до Президента України, голови Верховної Ради України, керівника парламентського комітету ВР України з питань ЗМІ і свободи слова, до правоохоронних органів, зарубіжних журналістів і представників громадськості.

Вони заявляють, що співробітники приватної компанії грубо порушили Конституцію України і закони України, перешкодивши професійній діяльності журналістів, здійснили грабіж, викравши майно, що належить ІА "Міст-Одеса (знімальну техніку і засоби зв`язку), і незаконно позбавили свободи журналістів.