Арештували начальника обласної ДАІ

За перевищення службових повноважень затримано заступника начальника міліції Тернопільської області і начальника ДАІ однієї з областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ.

За його словами, "затримується вище керівництво міліційного відомства: заступник начальника міліції Тернопільської області, начальник ДАІ однієї з областей".

К.СТОГНІЙ нагадав, що перевірка співробітників міліції проводиться Службою внутрішньої безпеки МВС.

Крім того, за його словами, затримано також начальника райвідділу міліції Полтавської області і начальника одного з райвідділів у Львівській області за хабар у розмірі 35 тис. доларів.

Як сказав К.СТОГНІЙ, усім затриманим обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

"Ми робимо все можливе для попередження корупції: очищаємо наші лави", - додав перший заступник міністра внутрішніх справ України, начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю Сергій ЧЕРНИХ.

"Вищезгаданих посадовців затримано за перевищення своїх повноважень і зловживання. Зараз проводиться слідство", - відзначив він, не уточнивши при цьому, що саме ставиться за провину заступнику начальника міліції Тернопільської області і начальнику ДАІ однієї з областей.