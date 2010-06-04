Київ веде переговори з банками про 2 млрд. грн. кредиту

Київська міська державна адміністрація веде переговори з “Альфа-банком”, “ПриватБанком” і “Укрсоцбанком” про одержання кредитів загальним обсягом 2 млрд. грн., щоб розрахуватися з “Київенерго” за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Ми вже працюємо з “Альфа-банком”, “ПриватБанком” і “Укрсоцбанком”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України дозволив Київській міськдержадміністрації залучити 2 млрд. грн. кредитів для погашення заборгованості з різниці в тарифах на тепло- і водопостачання перед АК «Київенерго» і ВАТ «Київводоканал».

Про це йдеться в постанові уряду №371 від 31 травня ц.р.

Згідно з документом, КМДА доручено забезпечити перерахування 2 млрд. грн. на окремий рахунок «Київенерго» в Держказначейство для подальшого погашення заборгованості компанії за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України».

КМДА дозволено залучати кредити на ці цілі без проведення тендерних процедур до кінця цього року. Також КМДА доручено для забезпечення розрахунків за залученими позиками забезпечити надходження додаткових фінансових ресурсів до міського бюджету за рахунок збільшення надходжень від плати за землю і оренду комунального майна.

За даними «Київенерго», загальний борг споживачів за електроенергію становить 913 млн. 474 тис. грн. Найбільшими боржниками є: «Київводоканал» – 473 млн. грн., столичний метрополітен – 49 млн. 612 тис. грн., «Київміськсвітло» – 29 млн. 927 тис. грн., «Київпастранс» – 23 млн. 120 тис. грн. При цьому населення заборгувало 129 млн. 657 тис. грн., міський і районний бюджети (разом) – 15 млн. 703 тис. грн.

Борг бюджету Києва перед компанією з компенсації різниці між існуючими тарифами на тепло і реальними витратами на його виробництво станом на 17 травня ц.р. становить 1 млрд. 868 млн. грн. Загальний борг усіх споживачів «Київенерго» за теплову і електричну енергію становить 2 млрд. 239 млн. 474 тис. грн.

20 травня перший заступник голови КМДА А.ГОЛУБЧЕНКО в інтерв`ю журналістам визнав існування заборгованостей зі сплати за надані «Київенерго» послуги комунальним підприємствам і бюджетним установам, а також заборгованість через різницю в тарифах. За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, борги накопичилися, зокрема, через відсутність затвердженого міського бюджету. Водночас він заявив, що борг, який склався в Києві через різницю в тарифах, без допомоги уряду столиця не зможе погасити.

За даними ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», станом на 17 травня ц.р. заборгованість АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий в 2009-2010 рр. природний газ становить 2,13 млрд. грн.