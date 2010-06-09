В Україну повертається монополізація телепростору?

В Україні суд відібрав частоти у «5 каналу» й телеканалу ТВі. Незалежна медіа профспілка заявляє про встановлення тотального контролю над українськими телеканалами.

Окружний адмінсуд Києва позбавив частот на мовлення "5 каналу" та ТВі. Таким чином, було оскаржене минулорічне рішення Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення про розподілення частоти цим телеканалам. Журналісти впевнені, що за такими діями стоїть голова СБУ Валерій Хорошковський. Саме холдинг U.A. Inter Media Group, власником якого називають Хорошковського, позивався до Нацради та виграв судову справу.

Голова Незалежної медіа профспілки Роман Скрипін каже, що тут явний конфлікт інтересів високопосадовця. «Це найбільша медійна група, яка бере понад 30% телеринку. А його дружина формально керує цим всім. Тут є суперечність інтересів». Скрипін досить песимістичний щодо подальшої долі телеканалів, адже, за його словами, в Україні нині повертається монополізація телепростору.

Створення нових альтернативних телеканалів нині в Україні голова Незалежної медіа профспілки вважає нереальним. «Створення нового телеканалу потребує інвестицій. Але ж навіщо вони, якщо немає можливості розповсюджувати сигнал!? Нам рухатися шляхом Білорусії? Коли ведеться мовлення з Варшави через супутник. Адже такий телеканал буде дивиться тільки обмежена аудиторія», - зауважує Роман Скрипін.

Телеканали, однак, готові боротися за своє існування. Керівництво ТВі подаватиме апеляцію на рішення суду, а журналісти «5 каналу» написали листа президенту Віктору Януковичу з проханням допомогти голові СБУ Хорошковському розмежувати власні бізнесові інтереси та інтереси державницькі. Сам Валерій Хорошковський називає неправдивими звинувачення «5 каналу» і вимагає доказів.

Водночас опозиційні депутати хочуть створити Тимчасову слідчу комісію щодо вивчення обставин позбавлення частот "5 каналу" і ТВі. Опозиція закидає владі повне згортання демократичних прав і свобод українців.

Німецька хвиля