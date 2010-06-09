Підвищення пенсійного віку вдарить не по всіх українцях?

Міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГА заявляє, що підвищення пенсійного віку стосуватиметься лише осіб віком до 35 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАДРАГА заявив сьогодні прес-конференції у Кабінеті міністрів.

"Підвищення пенсійного віку буде стосуватися виключно тих, кому буде менше 35 років. Усім, кому буде більше, пенсійний вік залишатиметься на цьому рівні", - сказав В.НАДРАГА.

Міністр наголосив, що підвищення пенсійного віку відбуватиметься лише за умови введення другої системи пенсійного забезпечення через накопичувальні фонди. "Для того, щоб людина отримала віддачу від другого накопичувального рівня, вона повинна відпрацювати певний термін. Ось цей термін, за розрахунками фахівців і є 30 років", - пояснив він.

За словами В.НАДРАГИ, запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення фінансуватиметься з державного бюджету. "Планується збільшення (пенсійного віку) до 65 років для тих, хто увійде у другу накопичувальну систему. Йдеться про те, що буде вводитися накопичувальна система пенсійного забезпечення, а вона запроваджуватиметься після того, як держава введе певні, у тому числі і бюджетні витрати у своій програмі дій", - додав міністр.

В.НАДРАГА виключив можливість збільшення пенсійного віку у 2010 році. "Щонайменше Бюджетний кодекс 2010 року вже цю тему відпрацював, тому це може бути чи на 2011, чи на 2012 рік", - наголосив він.

Міністр повідомив, що уряд розглядає можливість збільшення пенсійного віку для жінок протягом 10-15 років. "Ніяких змін за принципом "сьогодні прийняли рішення, а з понеділка додали всім п`ять років" не відбудеться. Тобто, це буде поступова зміна. Можливо, це буде з 1 січня 2012 року. Тоді це стосуватиметься тих людей, яким до 1 січня 2012 року буде менше 35 років", - підкреслив В.НАДРАГА.

Водночас, за його словами, точні строки проведення пенсійної реформи будуть визначені "дорожньою картою" соціальних реформ, яку планується розробити у розвиток ініційованої Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ програми соціально-економічних реформ.