У Дніпродзержинську розстріляли бізнесмена

Сьогодні у Дніпродзержинську близько 9 год. ранку скоєно збройний напад на керівника наглядової ради ВАТ „Дніпродзержинський річковий порт” 47-річного бізнесмена Олександра СПЕКТОРА.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, в районі річкового порту невідомі здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї в лобове скло автомобіля „Порше”, в якому О.СПЕКТОР їхав на работу. Кілери зникли з місця події.

Бізнесмен отримав поранення обох плечей та черевної порожнини. Наразі він, у тяжкому стані, перебуває у Дніпродзержинській лікарні швидкої допомоги.

За даними співрозмовника агентства, це другий збройний напад на О.СПЕКТОРА після 2008 р.

О.СПЕКТОР володіє 31% акцій ВАТ „Дніпродзержинський річковий порт”, 69% - належить компанії „Індустріальний Союз Донбасу”. До 2009 р. Дніпродзержинський річковий порт займався перевалкою металопрокату Дніпровського меткомбінату ім. Дзержинського.

Потерпілий також володіє мережею аптек в Дніпродзержинську та рестораном. Раніше О.СПЕКТОР мав спільні бізнес-інтереси з дніпропетровським бізнесменом В’ячеславом Брагинським, який загинув в результаті вибуху 13 жовтня 2009 р. у центрі Дніпропетровська.

У Центрі громадських зв’язків у Дніпропетровській області УНІАН підтвердили факт нападу на О.СПЕКТОРА.