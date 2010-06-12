Податківці припинили нелегальне виробництво на лікеро-горілчаному

Херсонські податківці припинили нелегальне виробництво алкогольних напоїв одним з лікеро-горілчаних заводів в Одеській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, було виявлено, що у торговельну мережу південних регіонів України надійшли великі партії горілчаних виробів з підробленими марками акцизного збору. Податківцям вдалося встановити, що напої виготовлені на одному з лікеро-горілчаних заводів Одеської області, який, за офіційними даними, не працює з вересня 2009 року.

Під час слідчо-оперативних дій на виробничих та у складських приміщеннях підприємства податкові міліціонери виявили та вилучили 110 тонн спирту незаконного походження, 63 тонни купажу лікеро-горілчаних виробів, 176,2 тис. пляшок готової продукції, маркованої підробленими марками акцизного збору, 10,9 тис. таких марок, а також промислове й офісне обладнання.

Всього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 16 млн. грн. Також вилучено бухгалтерські документи підприємства, у тому числі документи тіньового обліку, що свідчать про незаконну діяльність посадових осіб підприємства.

За даним фактом порушено кримінальну справу, слідство триває.