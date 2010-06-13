Росія може відмовитися від знижки на газ для України?

Звільнення НАК "Нафтогаз України" від сплати ПДВ з операцій з ввезення природного газу є цілком нелогічнім з точки зору наповнення бюджету. Так вважають дослідники з консорціуму незалежних аналітичних центрів, які здійснювали моніторинг перших 100 днів діяльності нової влади, пише тижневик "Дзеркало тижня".

На їхню думку, це призведе до бюджетних втрат, проте не поліпшить фінансовий стан компанії.

"Уряд підтримав великі вертикально-інтегровані компанії, звільнивши їх від сплати прибуткового податку на отримані дивіденди, що несе ризик появи нових схем мінімізації податкових зобов`язань", - констатують експерти.

Характеризуючи фінансовий стан НАК "Нафтогаз України", дослідники зауважили, що зниження ціни на газ для України, яка зараховується як оплата оренди перебування Чорноморського флоту РФ на нашій території, частково вирішує проблеми компанії і підвищує конкурентоспроможність виробництва.

Проте базові умови газового контракту залишаються незмінними, що дає можливість уряду Росії відновити дію експортного мита на газ, наголошують експерти.

"Існує ризик консервації стану справ, оскільки нові ціни можуть загальмувати реалізацію програм енергозбереження тощо", - прогнозують дослідники.