Євро на міжбанку продовжує рости

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися пониженням котирувань – 7,9110/7,9170 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2502/0,2505 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 9,6385/9,6475 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,2182/1,2184 (у п`ятницю, 11 червня, - 1,2111/1,2113 дол./євро).

У п`ятницю, 11 червня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9165 грн./дол.