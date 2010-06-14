Бродський вже знає, де лежить 150 мільярдів

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє, що в Україні на єдиному податку працює 300 тис. «оптимізаторів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«З 1,1 млн. підприємців, які працюють на єдиному податку, 300 тис. використовують спрощену систему оподаткування для ухилення від сплати податків і «оптимізації» витрат», - заявив М.БРОДСЬКИЙ.

За його словами, всі супермаркети сьогодні працюють на оренді у приватних підприємців. «Велике приміщення вони ділять на маленькі частини, платять лише по 200 грн. єдиного податку і оренду», – зазначив голова Держкомпідприємництва.

Він вважає, що за такою схемою працюють практично всі великі структури в оптовій торгівлі, в результаті, поза державним контролем опиняється не менш як 150 млрд. грн.

М.БРОДСЬКИЙ також заявив, що 80% підприємців, які користуються спрощеною системою оподаткування, торгують на ринках і часто - контрабандною продукцією.