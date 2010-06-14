Євро на міжбанку набирає обертів

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9135/7,9185, на 12:00 звузився спред 7,9145/7,9175. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9150/7,9158 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9156.

У Російській Федерації сьогодні святкують День Росії, у зв`язку з цим торги рублем були можливі лише валютуванням ТОМ. Так, рублевий ринок на ТОМ’і відкрився котируваннями 0,2502/0,2505, на 12:00 ціни зросли до 0,2518/0,2519. На час закриття ціни залишилися без змін.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2182/1,2184, а на 14:30 підвищилися до 1,2218/1,2220. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 9,6385/9,6475, на 12:00 ціни пішли вгору - 9,6650/9,6755. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 9,6740/9,6810.