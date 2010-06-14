Хрещатик увійшов до топ-50 найдорожчих торгових вулиць світу

Вулиця Хрещатик у Києві станом на весну ц.р. зайняла 48 місце в рейтингу вулиць з найвищими ставками оренди на торгові площі в світі.

Про це йдеться в міжнародному огляді ставок оренди на торгові приміщення на основних торгових вулицях світу, складеному міжнародною консалтинговою компанією Colliers International, який є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з дослідженням, найдорожчими торговими вулицями станом на весну 2010 року стали: Єлисейські Поля в Парижі (з орендними ставками в розмірі понад 13,5 тис. дол./кв. м/рік), П`ята Авеню в Нью-Йорку (близько 13,5 тис. дол./кв. м/рік з урахуванням 10% падіння ставок за останні 12 місяців) і Рассел Стріт в Гонконзі (12 970 дол./кв. м /рік).

Вулиця Хрещатик у цьому рейтингу посідає 48 місце зі ставкою 2,4 тис. дол./кв. м/рік, поступаючись таким містам як Лондон, Мілан, Сідней, Цюріх, Рим, Відень, Берлін, Мюнхен, Москва, Прага, Чикаго, Гельсінкі, Мадрид, Токіо і ін.

У компанії зазначили, що незважаючи на загальне поліпшення економічного становища, рітейлери як і раніше з обережністю розглядають можливості розвитку і відкриття нових магазинів.

«Утім є всі підстави вважати, що найгірше вже позаду, і продавці товарів класу люкс знову розширюватимуть свою присутність. З середини 2009 року інвестори відчувають, що після дворічної перерви споживачі товарів і послуг категорії преміум знов готові витрачати гроші. Також спостерігається відродження фінансових центрів і міст з високим туристичним потоком. Таким чином, відновлення інтересу покупців з високим доходом до товарів класу люкс сприятиме зростанню попиту на торгові приміщення на найдорожчих вулицях світу», - вважають аналітики компанії.

Довідка УНІАН. Colliers International – міжнародна консалтингова компанія, що надає повний комплекс послуг у сфері комерційної нерухомості орендарям, власникам нерухомості та інвесторам. Сьогодні компанія Colliers International налічує понад 15 000 працівників, які працюють у 480 офісах у 61 країні світу, зокрема на території Росії та СНД.

В Україні компанія Colliers International працює з 1997 р. Colliers International співробітничає з міжнародними та українськими компаніями, надаючи консалтингові та брокерські послуги при оренді і продажу офісних, торгових і складських приміщень, консалтингові послуги в сфері готельної нерухомості тощо.