У Луцьку перепоховають 314 радянських військовополонених

У Луцьку в День скорботи, 22 червня, перепоховають останки 314 загиблих радянських військовополонених. Їх перепоховають на Гнідавській гірці, де два роки тому уже захоронили останки 370 радянських військовополонених, які загинули в німецьких таборах на початку війни у Луцьку.

Про це сьогодні йшлося на робочій нараді з питань підготовки до Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні, Дня вшанування пам`яті жертв розстрілу в`язнів Луцької тюрми.

Директор департаменту культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради Сергій ГОДЛЕВСЬКИЙ розповів, що після проведення низки досліджень вдалося з’ясувати, що вік загиблих становив 19-27 років. Ймовірно, вони загинули восени 1941 - навесні 1942 років. Серед ексгумованих решток виявилися й останки чотирьох осіб-азіатів, зазначив він.

Як повідомили у департаменті культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради, загалом є дані, що в цей період у таборі перебували понад 10 тисяч радянських військовополонених, яких знищили окупанти.

Довідково: ексгумаційні роботи щодо виявлення останків в`язнів, розстріляних 22-23 червня 1941 року на території Луцької тюрми, розпочалися 19 серпня минулого року. Роботи здійснювало комунальне підприємство Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля». Проведенню ексгумаційних робіт передували тривалі дослідження, пошукові заходи, збір свідчень очевидців тих подій.