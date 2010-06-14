У Вінниці вшанували пам'ять командира УПА-Південь

Поруч із селом Микулинці Літинського району Вінницькій області активісти Вінницької обласної організації ВО «Свобода» та молодіжної громадської організації «Сокіл», Вінницької обласної організації Конгресу Українських Націоналістів взяли участь в мітингу-реквіємі біля символічної могили Омеляна Грабця (псевдо «Батько»).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Настоятель Вінницького храму Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отець Михайло ВОЛОШИН та протоієрей Української православної церкви Київського патріархату отець Микола МЕЛЬНИК відслужили панахиду на місці загибелі «Батька». Також вони освятили меморіальну плиту, яка була встановлена на символічній могилі за сприянням ВО «Свободи» та МГО «Сокіл».

«В червні 1944 року на цьому місці в нерівному бою з карателями з НКВС загинув командир УПА-Південь Омелян Грабець та 14 бійців. Втрати були великими через несподіваність ворожого нападу. Колишній німецький військовополонений Зайцев, якого звільнив «Батько», вказав сталінським опричникам місце перебування загону українських повстанців», - нагадав у своєму виступі представник МГО «Сокіл» Роман МАРІЙЧАК.

Виступаючі на мітингу наголошували, що боротьба українців проти двох тоталітарних режимів гітлерівського та більшовицького не обмежувалася Галичиною. Українське Поділля також чинило активний опір і німецьким, і московським поневолювачам, зазначили вони.