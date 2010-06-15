Українці придбали в Польщі товарів на 130 млн. доларів

Українці в першому кварталі цього року витратили на покупки в польських магазинах на кордоні з Україною близько 130 млн. доларів (за поточним курсом 3,3 злотих за долар).

За даними дослідження польського держкомстату, які має в своєму розпорядженні УНІАН, українці витратили в Польщі за перші три місяці року на покупки майже в 6 разів більше коштів, ніж поляки в Україні (близько 20 млн. доларів).

Усі іноземці, які приїхали до Польщі з України, Білорусі і Росії (Калінінградська область) витратили в прикордонних районах близько 210 млн. доларів.

Білоруси витратили близько 74 млн. доларів, росіяни – 7 млн. доларів.

Громадяни України, що становлять 96% іноземців, які перетинали польсько-український кордон у першому кварталі, витратили майже на 18% більше коштів, ніж за перші три місяці 2009 року.

У той же час „вартість покупок”, порівняно з останнім кварталом минулого року, зменшилася на 17%.

Кожен українець у першому кварталі витратив у Польщі в середньому близько 160 доларів, тоді як польські громадяни витрачали в Україні близько 40 доларів.

Згідно з дослідженням, яке проводилося на базі опитування громадян що перетинають зовнішній кордон Євросоюзу, українці найчастіше купували в Польщі будівельні матеріали (майже 40% витрат), домашню техніку (15%), м`ясо і м`ясопродукти (10%).

Поляки в той же час купували в Україні пальне (60% витрат), алкоголь (15%) і кондитерські вироби (10%).

За попередніми даними польського держкомстату, офіційний експорт товарів з Польщі в Україну в першому кварталі склав близько 755 млн. доларів, тоді як український імпорт до Польщі - майже 270 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Сума витрачених українцями коштів у прикордонних польських магазинах і поляками в Україні не включається в статистику офіційного експорту, оскільки це приватні покупки.

Згідно з національним законодавством, в Україну можна ввозити товарів із-за кордону без їх митного оформлення вартістю до 200 євро.