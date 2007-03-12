Завтра в Україні йтимуть дощі, подекуди з мокрим снігом

Завтра у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікується дощ, подекуди з мокрим снігом, вночі та вранці в Криму місцями сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла, у західних областях 8-13°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

14-15 березня - мінлива хмарність. Без опадів, лише 14 березня в Криму, а вночі і в Приазов`ї, 15 березня вранці та вдень місцями у північних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, 14 березня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, у Криму до 24 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, 14 березня у північних, центральних та східних областях 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, в Одеській, Миколаївській, 14 березня і у Житомирській та Київській областях 6-11° тепла, у західних областях до 14° тепла.

16-17 березня - без істотних опадів, лише вночі 16 березня у північній частині, а вдень 17 березня у східних областях часом невеликі опади, переважно дощ. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 17 березня на сході до 5° морозу; вдень 5-10° тепла, у західних та південних областях до 13° тепла.

18-22 березня - переважно без опадів, лише 21 березня у південно-східній частині часом невеликий дощ. Температура істотно не зміниться.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла; по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

14-15 березня - мінлива хмарність. Без опадів, лише 15 березня вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура 14 березня вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла; 15 березня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

16-17 березня - без істотних опадів, лише вночі 16 березня невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.