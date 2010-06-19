Янукович заявляє про намір полегшити життя малому бізнесу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про намір мінімізувати вплив чиновництва на розвиток бізнесу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у п`ятницю під час зустрічі з членами правління "Ялтинської Європейської стратегії" Віктором ПІНЧУКОМ та Олександром КВАСНЕВСЬКИМ.

"Ми зараз намітили для себе план. Цього року плануємо скоротити систему дозволів, ліцензій, що ускладнювали життя середньому і малому бізнесу в Україні, як мінімум на 50%. Тобто, ми будемо значно спрощувати ситуацію з веденням бізнесу в Україні і мінімізуємо у цій сфері вплив чиновників", – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України підкреслив, що розглядає цей механізм як один із заходів боротьби з корупцією в Україні.