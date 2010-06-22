Арештований за постріл віце-мер Одеси - в лікарні з інфарктом

У віце-мера Одеси Вахтанга УБІРІЇ, який перебуває у реанімаційному відділення міської лікарні № 3, діагностовано гострий інфаркт міокарду.

Як передає кореспондент УНІАН, об це повідомив сьогодні на прес-конференції адвокат Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ.

Він відзначив, що «напередодні лікарями проведено низку досліджень і аналізів, щоб висновок був «залізобетонним і неспростовним». Тим самим лікарі також відсікли щонайменші приводи для можливих спекуляцій щодо стану здоров`я В.УБІРІЇ, підкреслив адвокат.

Проте, відзначив С.МАКОВЕЦЬКИЙ, слідчий Одеського обласного управління міліції, який розслідує справу, порушену за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України щодо В.УБІРІЇ, порушує питання про призначення повторної судово-медичної експертизи.

Зважаючи на такий підхід, захист віце-мера наполягатиме, підкреслив адвокат, «про включення у відповідну постанову питань, які стосуються, насамперед, оцінки експертами можливості підслідного, з урахуванням стану його здоров`я, перебувати в умовах, відмінних від стаціонару, і про здатність В.УБІРІЇ брати участь у слідчих діях».

Адвокат продемонстрував журналістам офіційний документ про стан здоров`я В.УБІРІЇ, виданий міськлікарнею № 3. При цьому С.МАКОВЕЦЬКИЙ заявив, що «людині, яка перебуває у такому стані, безумовно, складно брати участь у слідчих діях». Разом з тим, за словами адвоката, «це не означає, що В.УБІРІЯ відмовляється співробітничати із слідством». Більш того, підкреслив він, «співпраця зі слідством відбувалася з боку мого підзахисного буквально з самого моменту затримання. Його свідчення зафіксовані в протоколах».

Крім того, С.МАКОВЕЦЬКИЙ спростував, як такі, що «не відповідають дійсності», заяви «деяких високопосадових міліційних чинів» про те, ніби то В.УБІРІЯ відмовлявся віддати зброю, з якої 11 червня зробив постріл під час конфлікту на полігоні твердих побутових відходів «Дальницькі кар`єри», а також, ніби його пістолет було знайдено під час неодноразових обшуків».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одесі заявили про рейдерське захоплення сміттєвого полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри». В.УБІРІЯ, який туди прибув, під час суперечки дістав пістолет і вистрілив у повітря.

Міський голова Одеси Е.ГУРВІЦ заявив, що озброєних рейдерів видворено з території полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри», відновлено також роботу у звичному режимі комунального підприємства "Одескомунтранс", у повному господарському веденні якого перебуває цей об`єкт. Так мер прокоментував ситуацію навколо захоплення озброєними співробітниками підрозділу «Титан» і керівництвом ТОВ «Союз», що належить лідеру партії «Родина» Ігорю МАРКОВУ, полігону побутових відходів, який перебуває на балансі Одеської міськради.

12 червня міліція порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на сміттєвому полігоні, а 15 червня віце-мера, якого було госпіталізовано з інфарктом, узяли під варту.

Сам віце-мер пояснює, що прагнув «напоумити рейдерів, які йому погрожували, і привернути увагу міліції» і тому вистрілив у повітря з пістолета, на який є всі необхідні документи.

17 червня В.УБІРІЮ було усунуто від роботи на час розслідування.

18 червня слідчий, який розслідує кримінальну справу щодо віце-мера Одеси, ухвалив рішення обрати запобіжний захід для урядовця у вигляді підписки про невиїзд. Відповідну постанову слідчий виніс в лікарні, куди В.УБІРІЮ було госпіталізовано напередодні з серцевою недостатністю і підвищеним артеріальним тиском.

19 червня суддя Приморського райсуду Одеси В.КОВАЛЕНКО продовжив до 25 червня затримання віце-мера, проти якого слідчим облуправління міліції порушено кримінальну справу за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

20 червня вночі В.УБІРІЮ вночі доставили з ізолятора тимчасового утримання обласного Управління внутрішніх справ до палати реанімаційного відділення міської лікарні № 3 Одеси.

Президент Одеської правозахисної академії Валерій КОЧЕТОВ заявив у програмі телекомпанії «РІАК» 10 червня, що "неправомірні дії" співробітників одеських органів слідства і суду щодо віце-мера Одеси В.УБІРІЇ виконуються за вказівками віце-прем`єр-міністра Володимира СІВКОВИЧА і дзвінками з Вищої ради юстиції.