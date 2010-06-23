Страховики сподіваються, що їх не проігнорують у Податковому кодексі

Страховики сподіваються, що при доопрацюванні Податкового кодексу будуть враховані пропозиції учасників ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили представники об`єднань учасників страхового ринку.

Так, пропозиції страховиків передбачають встановлення особливостей оподаткування не страхової діяльності, а саме страховика, як це передбачено частиною Кодексу, що стосується особливостей оподаткування суб`єктів господарювання. При цьому учасники ринку пропонують у відповідних підпунктах встановити особливості визначення прибутку, доходів і витрат страховика, зокрема, врахувавши при їх обчисленні страхові резерви.

Крім того, страховики вважають за необхідне уточнити особливості оподаткування інвестиційного доходу компаній зі страхування життя.

Також учасники ринку пропонують встановити нормування надання податкових пільг страхувальникам за договорами добровільного медичного страхування.

«Ми запропонували нові норми: збільшити можливість для роботодавця віднесення на валові витрати коштів за довгостроковими договорами страхування життя з недержавного пенсійного забезпечення і добровільного медичного страхування до 40%, в існуючій редакції це до 15% фонду заробітної платні» - повідомила генеральний директор Української федерації страхування Галина ТРЕТЬЯКОВА.

При цьому вона відзначила, що передбачена певна диференціація – до 16% за довгостроковими договорами страхування життя, до 16% за недержавним пенсійним забезпеченням і до 8% за договорами добровільного медичного страхування.

Також Г.ТРЕТЬЯКОВА повідомила, що страховики підтримують пропозиції уряду у частині нульової ставки оподаткування довгострокових договорів страхування життя.

Крім того, учасники ринку дотримуються думки, що страхові виплати по ризику смерті не повинні оподатковуватися.

«Україна, напевно, одна з небагатьох країн світу, де виплата по смерті обкладається як спадок», - підкреслила Г.ТРЕТЬЯКОВА. «Тому ми пропонуємо по ризику смерті видалити оподаткування вигодонабувачем».

Крім цього страхові компанії виступають за збереження чинної системи оподаткування відособлених структурних підрозділів страховиків, а саме права нарахування і сплати консолідованого податку на прибуток.

У свою чергу голова Державної комісії з регулюванню ринків фінансових послуг Василь ВОЛГА відзначив, що комісія підтримує більшість пропозицій учасників ринку.

Щодо переходу страховиків на загальну систему оподаткування, він повідомив, що переговори з Міністерством фінансів України з цього питання тривають. При цьому він повідомив, що під час переговорів було досягнуто домовленість зменшити перехідний період страховиків на загальну систему оподаткування до 2 років з 3 років, передбачених в останній редакції Податкового кодексу.