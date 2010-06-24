Уряд прогнозує стабільні ціни на продукти харчування. Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА, коментуючи результати 100 днів роботи діяльності уряду, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра.

За словами В.СЛАУТИ, ситуація в харчовій промисловості стабільна, а також спостерігається зростання виробництва харчових продуктів. «Ми прорахували всі баланси - цукру, зерна, основних видів продовольства. Цей рік закривається нормально: підвищення цін, якщо нічого такого не станеться, ми не очікуємо», - зазначив В.СЛАУТА.