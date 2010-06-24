У Дніпропетровську кишеньковий злодій підняв стрілянину
Поранив трьох міліціонерів
Сьогодні о 13.50 у Дніпропетровську кишеньковий злодій з травматичної зброї поранив трьох міліціонерів.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків у Дніпропетровській області, інцидент стався на площі Петровського перед Центральним залізничним вокзалом під час проведення оперативно-розшукової операції співробітниками карного розшуку міського управління внутрішніх справ.
Стрілянина відбувалася в людному місці. Правоохоронці, прикриваючи перехожих, не змогли застосувати у відповідь табельну зброю.
Один з міліціонерів отримав поранення черевної порожнини, два інших – передпліччя і ніг.
До переслідування зловмисника долучилися співробітники Управління міліції на Придніпровській залізниці.
Через кілька хвилин кишеньковий злодій – 27-річний житель Дніпропетровської області - був затриманий. Травматичною зброєю він володів незаконно.
Міліціонери доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.
Проводиться слідство.