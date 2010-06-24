У Дніпропетровську кишеньковий злодій підняв стрілянину

Сьогодні о 13.50 у Дніпропетровську кишеньковий злодій з травматичної зброї поранив трьох міліціонерів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків у Дніпропетровській області, інцидент стався на площі Петровського перед Центральним залізничним вокзалом під час проведення оперативно-розшукової операції співробітниками карного розшуку міського управління внутрішніх справ.

Стрілянина відбувалася в людному місці. Правоохоронці, прикриваючи перехожих, не змогли застосувати у відповідь табельну зброю.

Один з міліціонерів отримав поранення черевної порожнини, два інших – передпліччя і ніг.

До переслідування зловмисника долучилися співробітники Управління міліції на Придніпровській залізниці.

Через кілька хвилин кишеньковий злодій – 27-річний житель Дніпропетровської області - був затриманий. Травматичною зброєю він володів незаконно.

Міліціонери доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Проводиться слідство.