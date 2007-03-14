”Тіньова” торгівля машинами призвела до вбивства... 5 років тому

Працівники УБОЗ УМВС в Кіровоградській області спільно з київськими колегами затримали у столиці 32-річного полтавчанина за підозрою у вбивстві п’ятирічної давнини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків управління МВС Кіровоградщини.

П’ять років тому під час сільськогосподарських робіт на полі місцевого товариства було виявлено труп чоловіка, підприємця з Кременчука. Результати судово-медичної експертизи показали, що смерть настала від вогнепального поранення.

У ході слідства з’ясувалось, що потерпілий працював у підозрюваного, займались незаконним продажем автомобілів та запасних частин до них. Бізнес пішов невдало, і у власника виникла необхідність сплатити велику суму боргу. Відшкодувати частину грошей він вимагав від свого працівника, який в якості аргументу незгоди використав зброю. Усвідомлюючи тяжкість скоєного злочину, чоловік повідомив родині, що їде на заробітки, а сам оселився в столиці, працюючи таксистом.

За інформацією УМВС в Кіровоградській області, наразі встановлюються всі обставини вбивства, слідство триває.