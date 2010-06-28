Севастополь просить податкову рідше з'являтися на ринках

Державна податкова адміністрація в місті Севастополі має надавати усіляке сприяння підприємствам - організаторам ринків, які виконують план з ринкового збору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Севастополя на засіданні колегії міської держадміністрації, що проаналізувала підсумки виконання Концепції удосконалення функціонування ринків у Севастополі на 2007–2011 роки за I квартал 2010 року. «Підприємства, що забезпечують 100% надходжень від ринкового збору, мають одержувати преференції від податкової адміністрації. Це може проявлятися у скороченні кількості перевірок до двох на рік. Наше завдання не карати підприємства, а стимулювати їх діяльність», - наголосив В.САРАТОВ.

За інформацією прес-служби Севастопольської МДА, на сьогодні у Севастополі функціонує 31 ринок. Загальна кількість торгових місць, з яких стягується торговий збір, становить 12 тисяч 744. За рахунок організованих ринків за I квартал 2010 року сформувалося 29,3% загального обсягу продажу споживчих товарів у регіоні. Ринковий збір, який є одним з бюджетоутворюючих джерел з місцевих податків і зборів, становив у I кварталі 2010 років 1 млн. 385 тис. грн. Кращі показники щодо ринковому збору демонструє комунальне підприємство «Севміськрингосп», де за 2010 рік сума надходжень становила 102% планової суми.