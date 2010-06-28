Хорошковський похизувався 500 кримінальними справами

СБУ розслідує більш як 500 кримінальних справ за фактами розкрадання коштів з державного бюджету – Хорошковський

Про це голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

«Це відома справа про затримання заступника міністра, це відома справа із затриманням колишнього голови митної служби України пана МАКАРЕНКА. Але це, скажімо так, тільки найбільш резонансні. Але у нас за той період, що я очолюю Службу безпеки України, було порушено більше 500 кримінальних справ, пов`язаних з розкраданням державного бюджету, а також службовими порушеннями різними посадовими особами», - наголосив він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив, що це лише стосується злочинів, за які передбачена кримінальна відповідальність.

«Якщо говорити про адміністративну відповідальність, то так само складено більше 800 протоколів про корупцію посадовців, серед яких значна кількість - службовці першого-четвертого рангу. Маю сказати, що головне наше досягнення в тому, що більшість із них вже підтверджені судовими рішеннями. Стосовно Держрезерву ми ведемо справу зараз, яка включає в себе приблизно 550 мільйонів гривень, але загальна сума розкрадання - більше 7,5 мільярдів гривень. І це є фактично розкрадання всього матеріального резерву, який був закладений у попередні часи», - додав він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ запевнив, що всі справи не лише будуть розслідувані, а й доведені до суду.

«Ми не тільки розслідуємо кримінальні справи, ми доводимо їх до суду, відстежуємо законність судових рішень. Тому що, на жаль, ми знаємо, що корумпованість настільки серйозна, що іноді дійсно розвалюються справи, які фактично були завершені, і всі докази були зібрані», - сказав він.