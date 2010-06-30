Експерт: гроші від Росії не замінять гроші МВФ

Відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) має залишитися ключовим пріоритетом для уряду.

Як повідомили УНІАН у ДІК Dragon Capital, таку думку висловив економіст компанії Олена БІЛАН.

За її словами, кредитна підтримка з боку Росії лише тимчасово вирішить проблему фінансування дефіциту бюджету України, при цьому відновлення співпраці з МВФ сприятиме оздоровленню державних фінансів і спростить доступ до інших джерел зовнішнього фінансування. «Схвалення кредитної програми Фондом дасть змогу Україні активізувати переговори зі Світовим банком і Європейською комісією, які готові надати Україні недороге і довгострокове фінансування, і створить сприятливіші умови для виходу на ринок єврооблігацій», - вважає О.БІЛАН.

Вона зазначила, що досі керівництво України прагнуло уникати непопулярних заходів для зниження дефіциту бюджету, і ситуація з державними фінансами залишається напруженою. Незважаючи на поступове відновлення економіки України, підвищення податкових надходжень значно поступається плановим показникам, тоді як витрати ростуть швидкими темпами через збільшення соціальних платежів. Так, за даними Dragon Capital, у січні-травні доходи державного бюджету зросли на 5,9% до відповідного періоду попереднього року (р/р), здебільшого, за рахунок накопичення заборгованості з відшкодування ПДВ, при запланованому зростанні на весь рік на 28% р/р (з урахуванням коригування показників 2009 року відповідно до міжнародних стандартів).

«Останні бюджетні дані показують, що урядові плани щодо збільшення бюджетних надходжень на цей рік можуть виявитися дуже амбітними. За нашими оцінками, без прийняття додаткових заходів, спрямованих на зменшення дефіциту бюджету, його показник за підсумками року складе 6,5% ВВП у 2010 р., порівняно з урядовим прогнозом 5,3% і торішнім показником 5,8% ВВП (з урахуванням дефіциту Пенсійного фонду, але не включаючи дефіцит «Нафтогазу України»)», - вважає О.БІЛАН.