Нічна стихія захопила 8 областей: без світла майже 200 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 183 населених пункти у восьми областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Вінницькій області знеструмлено 60 населених пунктів, у Полтавській – 59, у Чернівецькій – 18, у Запорізькій – 13, у Київській – 11, в Івано-Франківській – 11, у Черкаській – 10, у Дніпропетровській – один населений пункт.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.